Precedenti Verona Fiorentina: goleada viola nel 2017 quando finì 0-5 per i gigliati

La Fiorentina va di scena al Bentegodi per fare un grande step in avanti per la salvezza contro una diretta concorrente

La Fiorentina oggi alle 18 sarà di scena contro il Verona per giocare uno scontro salvezza importantissimo, i precedenti sono a vantaggio dei viola con 16 vittorie a 14 e 11 pareggi. L'anno scorso gli uomini di Palladino caddero per 1-0 con il gol di Bernede dopo una gara giocata molto male, fu sconfitta anche nel 2024 con Lazovic e Noslin a segno e pari momentaneo di Castrovilli. L'ultima vittoria gigliata è quella del 2023 con Barak, Cabral e l'eurogol di Biraghi da centrocampo in chiusura di match.

L'ultimo pareggio invece risale al 2021 con un 1-1 dove Castrovilli raggiunse il gol di Lasagna, realizzato in apertura di gara. Eclatante lo 0-5 del 2017 con Pioli come tecnico dove segnarono Simeone, Thereau su rigore, il capitano per sempre Davide Astori, Veretout e Gil Dias. Oggi al Bentegodi andrà di scena un nuovo capitolo importante di questa sfida tra due club gemellati da sempre.