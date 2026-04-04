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Precedenti Verona Fiorentina: goleada viola nel 2017 quando finì 0-5 per i gigliati

La Fiorentina va di scena al Bentegodi per fare un grande step in avanti per la salvezza contro una diretta concorrente

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 aprile 2026 13:35
Precedenti Verona Fiorentina: goleada viola nel 2017 quando finì 0-5 per i gigliati -
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La Fiorentina oggi alle 18 sarà di scena contro il Verona per giocare uno scontro salvezza importantissimo, i precedenti sono a vantaggio dei viola con 16 vittorie a 14 e 11 pareggi. L'anno scorso gli uomini di Palladino caddero per 1-0 con il gol di Bernede dopo una gara giocata molto male, fu sconfitta anche nel 2024 con Lazovic e Noslin a segno e pari momentaneo di Castrovilli. L'ultima vittoria gigliata è quella del 2023 con Barak, Cabral e l'eurogol di Biraghi da centrocampo in chiusura di match.

L'ultimo pareggio invece risale al 2021 con un 1-1 dove Castrovilli raggiunse il gol di Lasagna, realizzato in apertura di gara. Eclatante lo 0-5 del 2017 con Pioli come tecnico dove segnarono Simeone, Thereau su rigore, il capitano per sempre Davide Astori, Veretout e Gil Dias. Oggi al Bentegodi andrà di scena un nuovo capitolo importante di questa sfida tra due club gemellati da sempre.

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