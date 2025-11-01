La Fiorentina si prende 2 giorni di tempo per capire quali saranno le prossime mosse
La Fiorentina si prende del tempo prima di prendere delle decisioni importanti, dopo il vuoto lasciato da Daniele Pradè
A cura di Redazione Labaroviola
01 novembre 2025 16:17
Dopo il violento scossone di queste ultime ore dato dalle dimissioni del direttore sportivo Daniele Pradè, la Fiorentina sembra orientata ad aspettare la gara con il Lecce, prendendosi il tempo necessario, per poi procedere con delle decisioni che, senz’altro, si riveleranno molto delicate in qualunque senso esse verrano prese.