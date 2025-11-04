Repubblica rivela: “Pradè formalmente uscito dalla Fiorentina ma ancora comunque influente”

In attesa di risolvere il contratto con Stefano Pioli la Fiorentina sta sondando il terreno per il suo successore. Paolo Vanoli era il nome che già Pradé, prima delle dimissioni, aveva adocchiato. Amante del 3-5-2, modulo di riferimento anche della squadra, conoscitore di Firenze per il suo trascorso da giocatore e voglioso di ripartire dopo Torino è stato considerato per gran parte della giornata il profilo giusto.

Adesso però Roberto D’Aversa sembra averlo sorpassato nel gradimento delle preferenze. Anche lui legato a Firenze, con un figlio che gioca nel settore giovanile viola, D’Aversa ha lavorato con diversi giocatori della rosa viola, da Piccoli a Pongracic a Lecce per finire a Sohm al Parma. In panchina poi ritroverebbe Tarozzi, suo vice in diverse esperienze. Anche in questo caso con il gradimento di Pradé, formalmente uscito ma ancora comunque influente. Lo riporta Repubblica.