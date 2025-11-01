Palladino tornerebbe subito alla Fiorentina ma per il momento non ci sono stati contatti

Il tecnico campano tornerebbe volentieri sulla panchina gigliata dopo l'esperienza di un anno fa dei 65 punti

Dopo il terremoto in casa viola di questo sabato mattina con le dimissioni improvvise del direttore sportivo Pradé, anche la posizione dell'allenatore potrebbe cambiare e l'ex tecnico viola Raffaele Palladino potrebbe tornare sulla sua vecchia panchina. Il tecnico campano ha già detto che tornerebbe alla Fiorentina ben volentieri dato che Pradé si è dimesso con cui ha avuto un rapporto difficile l'anno scorso, ma al momento non ci sono stati contatti tra le due parti con il club viola che deve vedere la prova di domani contro il Lecce ormai decisiva per il futuro di Stefano Pioli a Firenze. Restano ore frenetiche in casa viola dove verrà disegnato il futuro della squadra.