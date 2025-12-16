16 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 15:49

Bucciantini: "La Fiorentina è costruita male, il mercato è stato fatto grazie ai procuratori amici"

Bucciantini: “La Fiorentina è costruita male, il mercato è stato fatto grazie ai procuratori amici”

Mirko Carmignani

16 Dicembre

di

Il giornalista ha detto il suo pensiero sul momento orribile della Fiorentina che si trova ultima in classifica

Alla Gazzetta dello Sport è intervenuto il giornalista Marco Bucciantini per parlare della Fiorentina: “La Fiorentina si sta distruggendo da sola perché la squadra non esiste e la società è distante e non in grado di gestire la situazione. La Fiorentina è una squadra costruita male perché non ci sono esterni e può fare solo un modulo con una difesa a 3 che non va. “

Prosegue: “Il mercato è stato fatto senza idee, siamo andati dall’amico procuratore e ci siamo accordati con lui sui giocatori da prendere senza vedere se ti servivano o meno, poi abbiamo fatto la preparazione a Firenze in un’afa terrificante e si gioca in un cantiere.”

Sulla Fiorentina: “La retrocessione a Firenze è roba grossa perché ti rimane addosso anche a te giocatore che te ne andrai poi, ma verrai ricordato come uno di quelli lì. Adesso non hanno personalità, sono mosci e si nascondono nel loro vittimismo con tutte le loro paure. In più, non si può giocare una gara così con la maglia arancione perché la storia è viola invece ci siamo aggrappati agli sponsor.”

