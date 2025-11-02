Pradè: “Abbiamo perso tutti, era il momento giusto”. La confessione alle persone vicine

«Abbiamo perso tutti, era il momento giusto» ha confessato alle persone vicine. Il dirigente romano si è fatto da parte davanti a una situazione della quale si considera primo colpevole, come del resto aveva ipotizzato di fare nelle dichiarazioni seguite alla sconfitta con il Milan, anche per non aggravare un clima già pesante, tanto più in una domenica delicata come quella che attende Pioli e la squadra.

Così le riflessioni dell’estate, quando Pradè aveva già preso in considerazione l’ipotesi di un passo indietro, sono diventate le spiegazioni riferite a Commisso, che ha accettato le dimissioni. Lo scrive il Corriere Fiorentino.