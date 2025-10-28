28 Ottobre 2025 · Ultimo aggiornamento: 14:15

Bucchioni: “La Fiorentina rischia di fare un campionato per non retrocedere, non gioca mai a calcio”

Bucchioni: “La Fiorentina rischia di fare un campionato per non retrocedere, non gioca mai a calcio”

Mirko Carmignani

Il noto giornalista è intervenuto per commentare il rocambolesco pareggio di domenica della Fiorentina con il Bologna

A Radio Bruno è intervenuto il noto giornalista e direttore di Italia 7 Enzo Bucchioni per parlare della Fiorentina dopo il pareggio di domenica contro il Bologna e alla vigilia della gara contro l’Inter: “Domenica abbiamo preso un punto ma senza schemi né idee perché c’è stata solo una forte reazione nervosa che ti ha dato un recupero, mentre la Fiorentina non ha fatto vedere nulla di positivo come invece avevamo visto col Rapid Vienna. La Fiorentina come organico è superiore al Bologna, ma loro sanno giocare a calcio mentre noi non facciamo nulla perché i giocatori sono impauriti e Pioli è sempre più nervoso. Domenica per 70 minuti ci sono stati solo loro e noi non abbiamo fatto nulla per risollevare la situazione.”

Prosegue: “Adesso c’è l’Inter e bisogna provare a ripartire da quell’atteggiamento avuto nel finale col Bologna, però sarà dura tenerlo per tutta la partita. A San Siro non abbiamo niente da perdere e dovremo essere caricati a dovere, chiaramente loro sono più forti e sarà complicato portare via dei punti utili. Se le cose non cambiano dopo queste 3 gare, allora ci dovrà essere un cambiamento con l’allontanamento di Pioli. Se noi non cambiamo qualcosa, rischiamo di fare davvero un campionato per non retrocedere con un allenatore specialista per le salvezze.”

Sulla società: “Quello che mi lascia perplesso è vedere l’assenza profonda della società perché anche lo stesso Pradé ha detto che questa squadra è stata costruita per vincere, quando invece vediamo prestazioni del genere e la Fiorentina è in fondo alla classifica, mi sembrano siano tutti inconsapevoli di quello che sta avvenendo e pure Pioli non può dire quello che ha detto.” 

