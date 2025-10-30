Pioli sarebbe già stato esonerato in qualsiasi altra società, la Fiorentina è la peggior squadra in Serie A

La Fiorentina ieri ha perso 3-0 a San Siro dopo l’ennesima prestazione orribile in questo campionato. una risultato che se non fosse per De Gea ed una svista arbitrale sarebbe potuto essere ancora più pesante. Ma nonostante tutto Stefano Pioli resta ancora al suo posto, nessuno in casa Fiorentina sembra infatti metterlo in dubbio. Ma come è possibile? Non c’è un singolo motivo per cui Pioli non debba essere allontano dalla panchina viola. Al contrario ce ne sono tantissimi in favore di un esonero.

Innanzitutto la Fiorentina è sta vivendo la peggior partenza della sua storia, e non è una storia breve, sono quasi 100 anni di storia viola. Nessuno in 100 anni era riuscito a fare solo 4 punti in 9 partite senza riuscire a vincerne una. In società e in panchina c’è chi si appella ad un calendario difficile. Ma possibile che in 100 anni nessuno abbia avuto un calendario peggiore? In queste partite hai comunque affrontato Cagliari, Torino e Pisa. Certo anche tante big ma molte di queste in casa, non è possibile pensare che la Fiorentina sia condannata a non vincere in casa nemmeno contro Como e Bologna, ottime squadre certo ma non sono il Real Madrid.

Se non bastano 4 punti in 9 giornate per essere esonerato viene da pensare che forse le prestazioni sono convincenti. Ma nemmeno questo è vero. La Fiorentina in campo è orribile fin dall’esordio a Cagliari. Quella di Pioli è la squadra che tira meno nella porta avversaria, che concede più grandi occasioni agli avversari e che ha la peggior difesa del torneo. La Fiorentina non solo non vince una partita ma quando la guardi giocare ti lascia anche la sensazione che sia impossibile che questa squadra vinca una partita.

C’è anche chi parla di Fiorentina sfortunata, ma dov’è la sfortuna? Con il Pisa strappi un pareggio perché i nerazzurri colpiscono 2 traverse e l’arbitro gli nega 2 rigori. Con il Bologna stavi crollando, i giocatori in campo avevano paura di perdere 6-0, lo ha detto De Gea non il primo che passa. E se strappi un punto è solo per 2 episodi e perché l’arbitro non concede 2 rigori al Bologna, di cui 1 avrebbe portato anche a far restare Holm in campo. Anche ieri De Gea fa diversi miracoli e manca un rigore all’Inter, ma comunque perdi 3-0.

Pradè ha dato la colpa anche allo stadio dimezzato dai lavori. Ma è lo stesso stadio in cui lo scorso anno la Fiorentina le vinceva tutte. Ma nonostante tutto si dava addosso all’allenatore, se questa è davvero una scusa valida allora perché Pradè lo scorso anno dopo Fiorentina-Napoli attaccò Palladino parlando di suicidio tattico invece di assolverlo per la capienza ridotta. Tra le altre cose l’Atalanta con uno stadio dimezzato dai lavori ci è andata in Champions League.

L’idea del DS della Fiorentina è quella di concedere a Pioli la partita con il Lecce. Ma perchè? Cosa cambia? Anche se vincesse e facesse 7 punti in 10 giornate non è ugualmente da esonero? Con la media di 0.7 punti a partita vai in Serie B. Poi sia chiaro che se la Fiorentina ripete le stesse prestazioni viste fin qui anche con il Lecce non va oltre il pareggio. Perché che ne dicano Pioli e Pradè la Fiorentina è la peggior squadra della Serie A. Poi usare la partita con il Lecce per vedere cosa succede è anche abbastanza pericoloso, ti ritroveresti a – 5 dalla zona salvezza.

La verità è che l’unico motivo valido per cui Pioli è ancora l’allenatore della Fiorentina è che ne va dell’orgoglio del proprio direttore sportivo. Perché un DS che fa l’impossibile per cacciare un allenatore che fa 65 punti e va a prendere un allenatore nuovo facendogli un triennale da 3 milioni, se lo esonera dopo 10 giornate dovrebbe dimettersi o essere cacciato. Se Pioli è ancora qui non è per la classifica, per il calendario o per la sfortuna. Ma perché chi lo deve esonerare è lo stesso che lo ha scelto. E chi lo ha scelto era già nel mirino della critica prima di sceglierlo. Ed ha scelto Pioli pensando di poter uscire dall’occhio del ciclone. Pioli in qualsiasi altra società sarebbe già stato cacciato. Dobbiamo renderci conto che chi arriva per salvarci deve fare fare una media di 1,2 punti a partita, quella attuale è di 0,4. Serve triplicare la media punti, non è semplice.