Corriere Fiorentino rivela: “Pradè ieri dopo averci dormito si aggirava per il Viola Park”

Del resto, parliamo di un club che presto deciderà se affidare la ricostruzione all’attuale d.s. Goretti o se chiamarne uno nuovo mentre colui che ha lasciato quella poltrona, leggasi Pradè, ancora ieri (dopo averci dormito) si aggirava per il Viola Park. «Se è tornato al Viola Park è perché dopo le dimissioni deve formalizzare col notaio passando per uffici legali e svuotare il suo ufficio oltre a restituire materiale telematico e altro», la versione della Fiorentina. Lo scrive il Corriere Fiorentino.