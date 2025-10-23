Corriere dello Sport rivela: “Pradè ha chiamato Italiano, telefonata pacificatrice. Mister soddisfatto”

Una volta detto come Vincenzo Italiano stia sempre meglio, va aggiunto che non ha perso neanche una corsa o una giocata da quando è ricoverato nel reparto di Pneumologia dell’ospedale Sant’Orsola di Bologna, avendo seguito sia martedì mattina che mercoledì l’intero allenamento e parlato via via con chi riteneva opportuno confrontarsi. E sarà così fino al giorno in cui sarà dimesso dal primario Stefano Nava. Nel frattempo, sempre tra martedì e ieri, ha ricevuto anche molte telefonate, tra le quali la più significativa è stata quella di Daniele Pradè, il direttore sportivo della Fiorentina. Inutile nascondere come Italiano ci rimase male (ritenendole ingiuste e gratuite e al tempo stesso ritenendo anche Daniele un fidato compagno di viaggio per 3 lunghi anni) l’anno passato ad ascoltare le accuse nei suoi confronti di Pradè al termine di Bologna-Fiorentina e allora potete immaginare come abbia accolto con soddisfazione questa sua chiamata. Che all’atto pratico è come se avesse messo una pietra su quella collana di parole avvelenate pronunciate in un momento di rabbia dal direttore sportivo viola, che (lo sottolineiamo) non fanno parte né della persona né del professionista Pradè per quella che è la sua grande umanità.

Certo, Pradé ha rivolto a Italiano anche la speranza di poterlo abbracciare domenica prossima al Franchi prima di Fiorentina-Bologna, ma nonostante che le sue condizioni stiano migliorando giorno dopo giorno difficilmente l'allenatore rossoblù potrà esserci, anche perché se da una parte la terapia antibiotica a largo spettro sta producendo effetti più che positivi, da un'altra (almeno a ieri pomeriggio) non sarebbe stato ancora del tutto individuato il batterio che ha provocato la polmonite e di conseguenza non sarebbe stato possibile da parte dei sanitari somministrargli l'antibiotico mirato che impiegherebbe un tempo minore per debellarlo. Sì, ieri è stato un mercoledì particolarmente intenso per Italiano, che ha fatto sapere a quelli che gli avevano inviato gli auguri di pronta guarigione di riposarsi nella sua camera di ospedale, ma che in realtà già dire che ha fatto qualcosa in smart sarebbe sbagliato. Perché prima dell'allenamento ha parlato attraverso una videochiamata con il suo braccio destro Daniel Niccolini, poi alla fine si è confrontato anche con gli altri uomini dello staff e ha salutato i dirigenti, successivamente ha parlato alla squadra, chiedendole un altro regalo. Questo: dopo la svolta in campionato figlia della vittoria di domenica a Cagliari, la vorrebbe anche in Europa League questa sera a Bucarest contro lo Steaua. Che non sta andando bene in campionato, è vero, ma al di là di ciò sarà opportuno non fidarsi. Poi in fondo anche l'Aston Villa stava soffrendo in Premier e poi proprio dalla partita contro il Bologna è decollato: Come dire: guai a non avere l'atteggiamento e lo spirito giusto, perché a quel punto vorrebbe dire che la lezione del Villa Park non avrebbe insegnato nulla alla squadra rossoblù. Lo riporta il Corriere dello Sport.