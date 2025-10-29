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Nonostante il disastro senza precedenti della Fiorentina la società non mette in discussione Pioli

La Fiorentina sta avendo il peggior inizio di stagione della sua storia: nonostante il disastro la dirigenza mantiene la fiducia in Pioli.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 ottobre 2025 23:05
Nonostante il disastro senza precedenti della Fiorentina la società non mette in discussione Pioli -
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La Fiorentina si è sciolta come neve al sole a San Siro davanti all'Inter: dopo aver retto 65 minuti in assedio ha subito gol per poi arrendersi e subirne altri 2. Dopo la prima rete subita la squadra non si è mai resa pericolosa, apparendo molle e disarmata. Non mancano i cori dei tifosi a contestare il gruppo squadra e la dirigenza. Nonostante questo sia l'avvio di stagione peggiore della storia della Fiorentina, la dirigenza viola non mette assolutamente in discussione il tecnico Pioli, che sarà quindi ancora sulla panchina dei gigliati.

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