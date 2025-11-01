Pradè si è dimesso e la società ha accolto la sua decisione. Non fa più parte della Fiorentina

Con un comunicato sul proprio sito ufficiale la Fiorentina ha annunciato la separazione con Daniele Pradè, il ds della Fiorentina lascia dopo gli ultimi risultati deludenti:

“ACF Fiorentina comunica, di comune accordo, di aver interrotto in data odierna il rapporto professionale con il Direttore Sportivo Daniele Pradè. La Società, a partire dal Presidente Rocco Commisso e sua moglie Catherine con il Direttore Generale Alessandro Ferrari, ringraziano sentitamente il Direttore per gli anni trascorsi insieme con passione e professionalità. “A Daniele – le parole del Presidente e sua moglie Catherine – auguriamo, con grande stima e affetto, tutto il meglio per il suo futuro”.