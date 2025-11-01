1 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 12:51

Pradè si è dimesso e la società ha accolto la sua decisione. Non fa più parte della Fiorentina

Redazione

1 Novembre · 12:08

1 Novembre 2025

ACF FiorentinaPradè

Con un comunicato sul proprio sito ufficiale la Fiorentina ha annunciato la separazione con Daniele Pradè, il ds della Fiorentina lascia dopo gli ultimi risultati deludenti:

“ACF Fiorentina comunica, di comune accordo, di aver interrotto in data odierna il rapporto professionale con il Direttore Sportivo Daniele Pradè. La Società, a partire dal Presidente Rocco Commisso e sua moglie Catherine con il Direttore Generale Alessandro Ferrari, ringraziano sentitamente il Direttore per gli anni trascorsi insieme con passione e professionalità. “A Daniele – le parole del Presidente e sua moglie Catherine – auguriamo, con grande stima e affetto, tutto il meglio per il suo futuro”.

