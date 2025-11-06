Repubblica svela: “Vanoli era già stato sondato da Pradè prima dell’addio alla Fiorentina”

E poi si torna a giocare. Dopo giorni caotici, in cui è successo di tutto, dalla contestazione della curva in città, all’addio di Pradé, dalla sconfitta con il Lecce che ha sancito l’ultimo posto in classifica per arrivare all’esonero di Pioli, dopo una giornata di discussioni tra l’ex tecnico e la società tra dimissioni non date e buonuscita, con Galloppa promosso allenatore ad interim, Goretti nominato ieri nuovo ds e Paolo Vanoli vicinissimo.

In Germania, a Mainz, la Fiorentina oggi pomeriggio alle 18.45, cerca ancora una volta attraverso l’Europa di lenire le proprie ferite del campionato e togliersi di dosso le scorie, pesanti, degli ultimi giorni, con un progetto intorno a Pioli sfumato nel peggiore dei modi dopo soli tre mesi e una tifoseria in fibrillazione, che ha contestato tutti, da Commisso ai giocatori. Il compito di traghettare la squadra nella settimana più complicata della storia recente viola è stato affidato a Galloppa, tecnico della Primavera che siederà in panchina stasera e probabilmente domenica a Genova, in un delicatissimo scontro salvezza. Ha viaggiato con la squadra tutta la dirigenza, dal dg Ferrari al neo ds Goretti, insieme a Raffaele Rubino, direttore tecnico in pectore, compreso l’amministratore delegato Mark Stephan. Sintomo di una voglia di compattezza e di voglia di stare insieme nel momento complicato.

Nelle ultime ore nel casting dei nomi è risalito con forza quello di Vanoli, già sondato da Pradé prima dell’addio alla Fiorentina di sabato scorso. Ex viola, amante del 3-5-2 e combattivo, Vanoli porta quella grinta giusta per il momento ed è il nome più quotato per succedere a Pioli, con un’intesa di massima raggiunta. Lo riporta Repubblica.