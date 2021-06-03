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Il retroscena, Pradè segue Corona da molti anni, lo voleva già alla Fiorentina molto tempo fa

Il curioso retroscena del Corriere Fiorentino su Jesus Corona

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 giugno 2021 13:49
Il retroscena, Pradè segue Corona da molti anni, lo voleva già alla Fiorentina molto tempo fa - PORTO, PORTUGAL - NOVEMBER 28: Jesus Manuel Corona of FC Porto celebrates after scoring his team's second goal during the UEFA Champions League Group D match between FC Porto and FC Schalke 04 at Estadio do Dragao on November 28, 2018 in Porto, Port
PORTO, PORTUGAL - NOVEMBER 28: Jesus Manuel Corona of FC Porto celebrates after scoring his team's second goal during the UEFA Champions League Group D match between FC Porto and FC Schalke 04 at Estadio do Dragao on November 28, 2018 in Porto, Port
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Sul Corriere Fiorentino si parla di Jesus Corona, giocatore seguito molto da vicino dalla Fiorentina. Il giornale racconta che Prade aveva provato a prenderlo anche nel corso della sua prima esperienza a Firenze. Operazione che non si è poi finalizzata. Il messicano (classe ‘93) è un esterno che ama giocar e soprattutto a destra ed ha il contratto in scadenza tra un anno, che permette di ottenere un prezzo maggiormente vantaggioso

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