Il retroscena, Pradè segue Corona da molti anni, lo voleva già alla Fiorentina molto tempo fa

Il curioso retroscena del Corriere Fiorentino su Jesus Corona

Sul Corriere Fiorentino si parla di Jesus Corona, giocatore seguito molto da vicino dalla Fiorentina. Il giornale racconta che Prade aveva provato a prenderlo anche nel corso della sua prima esperienza a Firenze. Operazione che non si è poi finalizzata. Il messicano (classe ‘93) è un esterno che ama giocar e soprattutto a destra ed ha il contratto in scadenza tra un anno, che permette di ottenere un prezzo maggiormente vantaggioso

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