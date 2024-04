Corona attacca: “Il caso scommesse non è finito, ma quando c’è di mezzo la Juve e i poteri forti è così”

Fabrizio Corona ha rilasciato alcune dichiarazioni prima dell’ingresso nell’aula del tribunale di Milano per l’udienza per la sorveglianza speciale, queste le sue parole: “Il caso delle scommesse non è finito con poco anzi non è finito, il problema è che la legge italiana è cosi specialmente quando c’è di mezzo la Juventus, è un processo sospeso e magari tra due anni verrà fuori tutto. Non sono usciti i nomi di tutti i giocatori coinvolti, di mezzo c’è mezza Serie A.” Queste le parole raccolte da La Press

FIORENTINA SU GIMENEZ