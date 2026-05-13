Corona distrugge Kean: "Vuole fare il bullo, ma ha fatto cag*re contro la Bosnia ed è un cretino"
L'ex re dei Paparazzi ha criticato Moise Kean e lo ha attaccato
A cura di Redazione Labaroviola
13 maggio 2026 18:36
A Falsissimo, Fabrizio Corona ha attaccato l'attaccante viola Moise Kean: "Vuole fare il bullo con le treccine, scappava dal ritiro della Nazionale con quell'altro cretino di Zaniolo. Si sente tanto forte, ma ha fatto cag*re contro la Bosnia ed è un completo idiota che si mette a fare il fenomeno con il Pengwin dicendogli che lo avrebbe picchiato o fatto sparire come un boss, ma non sei Higuita Kean, non sei un criminale, ma solo scemo."