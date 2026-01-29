29 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 23:03

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Valdifiori promuove Vanoli: “Dà una grande carica, la Fiorentina la prossima stagione puoi ripartire con lui”

29 Gennaio · 22:28

Aggiornamento: 29 Gennaio 2026 · 22:30

Paolo Vanolivaldifiori

Le parole dell'ex centrocampista del Napoli, Mirko Valdifiori sul presente e sul futuro della panchina della Fiorentina

Mirko Valdifiori è intervenuto a Radio FirenzeViola durante per parlare della gara del Maradona tra gli azzurri e la Fiorentina:

“Mi aspetto una partita tra due squadre deluse, eliminate dalle Coppe e dunque arrabbiate nonostante gli obiettivi diversi. Il Napoli nel secondo tempo è calato, la Fiorentina a parte col Cagliari sembra che si sia ripresa.
Per il Napoli è un momento difficile ma la gente ha capito che sta dando il massimo con giocatori che stanno tirando la carretta mentre la Fiorentina ha la fame di chi si deve salvarsi”.

Su Fagioli:
“Non è mai facile prendere in mano il centrocampo e lui lo ha fatto in un momento difficile, si vede che è dentro il progetto di Vanoli e che aiuta la squadra con le sue giocate. E’ un centrocampista che aiuta la fase difensiva anche se non ha lo stesso impatto di un centrocampista strafisico, lui rompe più le linee. Il calcio moderno richiede che il centrocampista sappia fare entrambi le fasi”.

Su Vanoli:
Vanoli dà una grande carica anche perché ha giocato a calcio e questo aiuta, è stato bravo a raddrizzare una stagione compromessa. Poi la prossima stagione puoi ripartire con più verve con lo stesso allenatore”.

