Damiani: “A me Vanoli piace molto, ripartirei da lui la prossima stagione. Merita la conferma”
Damiani parla anche dei ds ed elogia Corvino per il lavoro che sta facendo a Lecce
A cura di Redazione Labaroviola
27 aprile 2026 15:11
L’esperto di mercato Oscar Damiani ha parlato a Tuttomercatoweb su Vanoli e sul mercato della Fiorentina: “Io ripartirei da Vanoli. Mi piace. È una persona seria. Secondo me merita la conferma. Tutti gli anni il Lecce soffre e alla fine ce la fa. Corvino è sempre una garanzia e sta facendo quello che può. Se la giocherà fino alla fine. Nulla è ancora deciso".