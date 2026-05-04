Repubblica: “Vanoli chiede ai suoi spensieratezza, attenzione e voglia di giocare e divertirsi”

Obiettivo salvezza e prova di maturità: la Fiorentina cerca punti e conferme contro la Roma all’Olimpico

La Fiorentina si prepara ad affrontare la Roma con un duplice obiettivo: ottenere la salvezza aritmetica e chiudere con dignità una stagione complicata. Molto dipenderà anche dalla sfida tra Cremonese e Lazio: in base a quel risultato, ai viola potrebbe bastare un pareggio oppure essere necessario vincere per festeggiare. Dopo settimane difficili, la squadra è comunque vicina a un traguardo che fino a poco tempo fa sembrava lontano.

La gara dell’Olimpico sarà inoltre un banco di prova importante per confermare i segnali positivi mostrati nel girone di ritorno, giocato con ritmo e qualità da squadra di livello superiore rispetto alla posizione in classifica.

Chiaro, in questo senso, il messaggio di Paolo Vanoli, che ha chiesto ai suoi «spensieratezza, attenzione nel restare dentro la partita e nello spirito di squadra, ma anche voglia di giocare e divertirsi». L’obiettivo è affrontare una big con personalità, come già accaduto in altre occasioni, mettendo in campo intensità e qualità.

Sul piano della formazione pesano alcune assenze, soprattutto in attacco, dove non saranno disponibili Roberto Piccoli e Moise Kean. Spazio quindi a un tridente leggero formato da Albert Gudmundsson, Solomon e Harrison. A centrocampo confermati Rolando Mandragora, Nicolò Fagioli e Ndour, mentre in difesa, davanti a David De Gea, dovrebbero agire Dodô, Marin Pongračić e Luca Ranieri, con Robin Gosens favorito su Fabiano Parisi per completare il reparto. A riportarlo è Repubblica Firenze.