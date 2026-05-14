Tuttosport: "Vanoli in attesa della Fiorentina, tra rinnovo e sirene da Bologna, Atalanta e Napoli"

Futuro ancora in bilico per il tecnico: il club riflette sulla conferma, mentre diversi top club osservano la situazione

Tuttosport racconta come la posizione di Paolo Vanoli resti centrale nelle valutazioni della Fiorentina per la prossima stagione. Il tecnico attende un segnale chiaro da parte del club dopo la salvezza, mentre la società mantiene ancora l’opzione di rinnovo esercitabile fino a fine mese, utilizzata come leva strategica.

La situazione non è ancora definita e Vanoli sarebbe in attesa di conoscere rapidamente il proprio futuro per poter programmare la nuova annata. Le sue prestazioni avrebbero inoltre attirato l’attenzione di diversi club di Serie A, con interessamenti da parte di Bologna, Atalanta e Napoli.

Secondo quanto riportato, la Fiorentina non avrebbe ancora preso una decisione definitiva, continuando a valutare sia la conferma del tecnico sia eventuali alternative, in uno scenario che resta aperto e che si definirà nelle prossime settimane.