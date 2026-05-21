Serena: “Vanoli merita la conferma: chi garantisce che un eventuale successore possa fare meglio?”

Serena difende il tecnico viola: gruppo unito e percorso positivo, ma nel calcio le valutazioni spesso si basano più sulle etichette che sui risultati reali

Michele Serena, intervistato da La Nazione, ha difeso il lavoro di Paolo Vanoli e si è espresso a favore della sua conferma sulla panchina viola. Secondo l’ex difensore, al tecnico era stato chiesto di raggiungere la salvezza e l’obiettivo è stato centrato con diverse giornate d’anticipo, risultato tutt’altro che scontato considerando la situazione da cui era partita la stagione.

Serena ha sottolineato come il cambio di allenatore non garantisca automaticamente un miglioramento, spiegando che servono tempo, lavoro e soprattutto la costruzione di un gruppo compatto. Proprio osservando la squadra, ha detto di aver percepito un forte sostegno dei giocatori nei confronti di Vanoli, sia in campo sia fuori.

Sul futuro, Serena ha aggiunto che nel calcio spesso pesano le etichette e che probabilmente Vanoli paga una reputazione che non lo favorisce, a differenza di altri tecnici che continuano a trovare panchine nonostante risultati modesti. Per questo, a suo giudizio, l’allenatore ha dimostrato di meritare la conferma, anche perché nessuno può assicurare che un eventuale successore sarebbe in grado di fare meglio.