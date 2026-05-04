Vanoli ricorda la strage di Superga nel giorno del 77°anniversario: "Una preghiera"
L'allenatore viola si unisce al ricordo del Grande Torino, con un post social a poche ore dalla sfida contro la Roma
A cura di Redazione Labaroviola
04 maggio 2026 19:02
Paolo Vanoli nel giorno del 77° anniversario della tragedia di Superga, ha voluto ricordare sui social una delle pagine più dolorose della storia del calcio italiano.
L'allenatore viola, che nella scorsa stagione ha guidato il Torino, si è unito al ricordo dei tifosi granata, che ogni anno rendono omaggio alle vittime con il pellegrinaggio a Superga.
Ecco il messaggio condiviso sui social: "Una preghiera"