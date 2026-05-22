Dopo l'attacco ai giocatori la Fiesole ringrazia il mister e canta: "Rispettiamo solo Vanoli"

La Fiorentina questa sera non aveva più niente da chiedere al campionato, ma sicuramente sarebbe stato ottimale uscire con una vittoria, cosa che puntualmente non è accaduta

A cura di Redazione Labaroviola 22 maggio 2026 22:50

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