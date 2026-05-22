Dopo l'attacco ai giocatori la Fiesole ringrazia il mister e canta: "Rispettiamo solo Vanoli"
La Fiorentina questa sera non aveva più niente da chiedere al campionato, ma sicuramente sarebbe stato ottimale uscire con una vittoria, cosa che puntualmente non è accaduta
La Fiorentina questa sera non aveva più niente da chiedere al campionato, ma sicuramente sarebbe stato ottimale uscire con una vittoria, cosa che puntualmente non è accaduta. Al minuto 84' dell'ultima sfida contro l'Atalanta, dopo l'autogol di Comuzzo, la Curva Fiesole ha deciso di "sfogarsi" contro i propri giocatori cantando cori 'infuocati', soprattutto per sottolineare, ancora una volta, la stagione disastrosa della formazione viola. La Curva Fiesole spazientita, ha voluto farsi sentire con un coro molto impattante che recitava: "Rispettiamo solo Vanoli", cantato a squarciagola nel finale di gara e nuovamente dopo il triplice fischio.