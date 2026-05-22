Rep: “Vanoli verso l’addio alla Fiorentina: oggi potrebbe essere l’ultima panchina”
Tra bilanci e futuro, la Fiorentina prepara la svolta: in arrivo decisioni su guida tecnica e progetto societario
Secondo Repubblica, quella di oggi dovrebbe essere l’ultima partita di Paolo Vanoli sulla panchina della Fiorentina. Il tecnico, ex Venezia, sarebbe ormai vicino all’addio, con Fabio Grosso indicato come primo candidato per la successione.
Al di là della guida tecnica, la società dovrà però affrontare scelte importanti per il futuro, a partire da budget e programmazione della prossima stagione. Tutti i settori saranno coinvolti nelle valutazioni, dal marketing all’area medica, in un riassetto complessivo che partirà già dalla prossima settimana.
Prima, però, c’è da chiudere una stagione complicata e segnata dalle difficoltà. Solo dopo si potrà pensare al domani, anche alla luce del viaggio negli Stati Uniti di Paratici e Ferrari.