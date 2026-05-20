Ferrara: "Immensa gratitudine per Vanoli, ma per tornare in Europa serve identità, spirito e bel gioco"

Il giornalista e opinionista Benedetto Ferrara ha voluto esprimere il suo pensiero sul futuro di Paolo Vanoli e della Fiorentina, intervistato dai microfoni di Radio Bruno

Il giornalista e opinionista Benedetto Ferrara ha voluto esprimere il suo pensiero sul futuro di Paolo Vanoli e della Fiorentina, intervistato dai microfoni di Radio Bruno. Queste le sue parole: "Credo che sia inutile ripetere le solite cose, però bisogna ridire che Vanoli merita tantissima gratitudine. Venerdì gli sarà tributato un grande applauso, perché ha fatto un ottimo lavoro. Però bisogna anche ammettere che non ha convinto la maggior parte delle persone".

"Perché non riconfermarlo? Prima di tutto c'è l'aspetto psicologico. Molti tifosi hanno il desiderio di cancellare questa stagione. Vanoli è il protagonista della risalita e della salvezza, ma fa comunque parte di questa annata che non vogliamo ricordare. A sua discolpa abbiamo visto un Vanoli che giocava per salvarsi, non voleva esprimere bel gioco. Dovevamo fare punti e salvare la pelle. Cercare di dare visibilità nell'anno del centenario è possibile? Vogliamo festeggiare anche, da ora in poi".

“Non è più un ragazzo, ha già fatto tante cose, più o meno bene. Fino a questo momento è di medio livello; poi, io gli auguro di diventare CT della nazionale e di vincere i mondiali, ma il gioco e l'idea tattica sono ancora di quel livello. Paratici non potrà fare subito una squadra da Champions, dovrà cercare di tornare vicino all'Europa che conta e senza tanti proclami. Per fare tutto questo bisogna costruire qualcosa con spirito, identità e con una squadra divertente. Vanoli non so se sia capace di fare tutto questo".