Carobbi: “Sono stati spesi 120 milioni e con Pioli non c’erano regole. Vanoli andrà via”

Carobbi si espone sul possibile nuovo allenatore e secondo lui cosa succedeva nello spogliatoio

Carobbi a Toscana TV ha parlato della fine stagione della Fiorentina e del prossimo allenatore: “Si spera in un futuro migliore… la Fiorentina ha speso oltre 120 milioni, non si può imputare niente alla società se non di essersi affidata a persone non idonee al loro lavoro. Quando è arrivato Pioli ero contento, poi… Adesso serve intervenire sulla rosa, riproporre gli stessi giocatori sarebbe un danno incredibile. Il monte ingaggi va gestito, tanti calciatori rientreranno e dovrà esser bravo Paratici a fare mercato. Mi chiedo se la mentalità di ogni calciatore venga gestita o meno alla Fiorentina. Kean, ad esempio, si è visto raramente allo stadio da infortunato. Mi risulta che nello spogliatoio viola di regole non ce ne fosse una, Vanoli però è riuscito a far qualcosa. Prossimo allenatore? Non sarà Vanoli, penso che a fine partita col Genoa, dopo il raggiungimento della salvezza, se la proprietà aveva optato per la sua conferma lo avrebbe annunciato. Il centrocampo quest’anno è stato assente, lo scorso anno avevamo giocatori che ci sogniamo oggi. In difesa va bene ripartire da Comuzzo ma a fianco gli va messo un calciatore forte, affidabile, accanto al quale possa sbagliare di meno e crescere”.