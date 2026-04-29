Donatelli: “Vanoli ha fatto un ottimo lavoro, perché cacciarlo se sta facendo bene alla Fiorentina?”

Donatelli difende Vanoli e afferma che lui lo confermerebbe

A Radio Sportiva ha parlato l’ex dirigente Donatelli parlando della situazione della Fiorentina: “Ormai la meritocrazia sta scomparendo. Chissà in quanti hanno pensato, a un certo punto, che la Fiorentina sarebbe retrocessa al termine di questa stagione, resa ancora più difficile dalla morte di Commisso. Vanoli invece ha fatto un ottimo lavoro, arrivando in punta di piedi ed ereditando una squadra che faceva acqua da tutte le parti. Per il lavoro che ha fatto e per il risultato ottenuto meriterebbe un'altra chance alla Fiorentina, così come D'Aversa al Torino. Perché cambiare un allenatore se ha fatto bene? Credo che Paratici, che non è uno sprovveduto, cambierà solo se avrà delle valide ragioni, ma per ora il campo ha parlato chiaramente”.