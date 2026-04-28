CorSport: "Vanoli crede nella conferma: al Viola Park è apprezzato per il lavoro che ha fatto"

Dalla salvezza ottenuta in una situazione complicata alla volontà di ripartire dall’inizio: i numeri sono dalla sua parte e il club riflette

Paolo Vanoli ci spera davvero e continua a crederci. Sa di godere della stima all’interno del Viola Park e che il lavoro fatto per salvare la squadra è stato apprezzato. Come evidenzia il Corriere dello Sport, non va dimenticato da dove partiva la Fiorentina e quanto fosse concreta, a un certo punto, la prospettiva di un disastro sportivo. Questo, gli è stato riconosciuto apertamente.

Così, mentre Grosso esprime orgoglio per essere accostato a quella panchina, Vanoli replica con i numeri e con i fatti. L’obiettivo è chiaro: guadagnarsi la conferma per la prossima stagione, già prevista nel contratto con l’opzione a favore del club di Commisso. Vorrebbe un’altra occasione, questa volta fin dall’inizio e senza la pressione di dover evitare il peggio.

Il messaggio che vuole far passare è semplice ma forte: è stata un’impresa in cui pochi credevano. E, tra le righe, il concetto è evidente: merita di restare.