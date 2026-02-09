9 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 17:32

Fiorini: “Stagione compromessa. Vanoli? Perpetuare questa situazione peggiora solo le cose”

9 Febbraio · 14:24

Aggiornamento: 9 Febbraio 2026 · 14:24

"Cambio allenatore? Deve avvenire soltanto se pensi di avere la persona giusta"

Il preparatore atletico Stefano Fiorini ha parlato a Radio FirenzeViola in merito al momento buio della Fiorentina, cercando di trovare una soluzione per uscirne. Ecco le sue parole.

Pensavo fosse molto meno dura, sono sincero. La partita di sabato ha lasciato l’amaro in bocca, perché a quel punto si pensava di averla portata in fondo. Ormai la stagione in parte è compromessa, però che si arrivasse a una salvezza abbastanza tranquilla me lo sarei aspettato. Dopo sabato sera, la vedo non difficile ma un po’ più complicata”.

Vanoli è la persona giusta? E sul cambio di allenatore…

“Diventa difficile dire se si deve cambiare o meno. Sicuramente il cambio di allenatore non è spesso e volentieri un’alzata di testa, un’alzata di ingegno, ma chi vive l’ambiente dovrebbe capire, non nella Fiorentina ma in tutte le categorie, quando c’è un momento in cui la chimica tra ambiente, squadra, gruppo, allenatore non funziona più. In quel momento i dirigenti più bravi sono quelli che cambiano prima. Perpetuare una situazione che non funziona porta soltanto a peggiorare le cose. Si possono avere esempi quotidiani, settimanali, dove succede che se cambi prima guadagni tempo”.

“Sicuramente bisogna che la riflessione venga fatta a 360 gradi. Il cambio deve avvenire soltanto se pensi di avere la persona giusta. Cambiare tanto per cambiare non serve. Quindi devi valutare tutte le possibilità, tutte le opportunità, e poi se sei convinto che la persona che hai individuato è migliore di quella che c’è allora cambi. Quindi ci sono due valutazioni da fare: sull’operato dell’allenatore attuale e sulla persona che potrebbe sostituirlo”.

 

