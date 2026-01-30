30 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 09:12

Corriere dello Sport: “Vanoli sfida l’amico Conte in un match tra squadre a caccia di risposte”

30 Gennaio · 08:04

Napoli e Fiorentina rappresenta una sfida nella sfida tra due allenatori che hanno lavorato e vinto insieme al Chelsea e all'Inter

Vanoli adesso conta ancora di più. Contro il Napoli ferito dall’eliminazione dalla Champions League, contro l’amico e maestro Antonio Conte con cui ha condiviso le panchine di Chelsea e Inter, dopo l’eliminazione della Fiorentina in Coppa Italia con scelte di formazione volutamente proiettate alla partita del Maradona tra debutti assoluti, ritorni in maglia viola a distanza di venti mesi e calciatori rispolverati a settimane dall’ultima volta, un risultato positivo domani darebbe un senso a questa e alla risalita in classifica. Soprattutto perché sabato scorso la squadra viola, in questo suo campionato incredibilmente alla rovescia, perdeva la sua sesta partita casalinga al Franchi per mano stavolta del Cagliari tornando ad occupare da sola il 18esimo posto: un posto da Serie B come riportato da Il Corriere dello Sport.

 

