Vanoli: “Sarei felice di continuare il percorso. È giusto che la Fiorentina faccia le sue valutazioni”

L’allenatore viola ha espresso la necessità di chiudere il percorso verso la salvezza prima di fare le valutazioni di fine stagione con la società

Paolo Vanoli è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare della gara senza storia tra Roma e Fiorentina: “L’approccio è stato buono, ma dopo il gol siamo spariti anche per la grande prestazione della Roma. Bisogna rialzare la testa, capita di sbagliare e ogni tanto torna fuori questa fragilità, ma abbiamo fatto un grande percorso ancora da concludere”.

Su Braschi: “Quando ho avuto la possibilità di fare giocare i giovani, l’ho fatto, lo dice il mio percorso. Bisogna che crescano con tranquillità, Braschi oggi si è impegnato molto, anche se sarei stato più contento se avesse fatto gol”.

Su Gudmundsson: “Contro il Sassuolo gli è mancato solo il gol, ha fatto molto bene, anche se rende di più diretto una punta. L’emergenza mi ha portato a fargli fare questo ruolo”.

Sulla fragilità da cancellare: “Ancora manca quel pizzico per chiudere il discorso, questi sono discorsi da fare a salvezza raggiunta insieme alla società quando ci incontreremo”.

Se ritiene un’ingiustizia una mancata riconferma: “No, assolutamente. Penso che la società debba valutare la situazione a 360 gradi. Quando sono arrivato avevamo quattro punti e tutti erano spaventato dalla situazione. Quando completeremo il percorso, io e la società faremo e nostre valutazioni. Sarei felice di rimanere e continuare”.