Paci: “Da quando Joseph è Presidente la Fiorentina è tornata a perdere tutte le gare, una tragedia”

L’attore tifoso della Fiorentina, Alessandro Paci, ha parlato ai microfoni di Lady Radio in merito a vari temi, criticando vari aspetti della società viola. Ecco le sue parole.

“Non voglio dire che la partita di stasera contro il Torino sia quella decisiva, ma poco ci manca. Dobbiamo muoverci a riprenderci perchè se finiamo nel baratro alla fine è difficile rialzarsi. La Fiorentina purtroppo è già messa malissimo, serve un cambio di marcia. Oltretutto quando Joseph ha annunciato di essere il nuovo presidente siamo tornati a perderle tutte è stata una tragedia: mi dispiace molto per lui. Mi auguro di tornare a vincere stasera contro il Torino, anche se un po’ mi dispiacerebbe visto che siamo gemellati: qualcuno però alla fine deve perdere”.

Un commento su Fabio Paratici

“Mi piace un sacco, anche se sinceramente devo dire che lo conosco veramente poco. Conosco solo le sue vicende extracampo precedenti, ma sinceramente a noi cosa ce ne frega i quello che è successo in passato. In una situazione come quella che sta vivendo la Fiorentina serve gente sveglia in società. Mi auguro che riesca a risolvere tutti i problemi di questa squadra, anche se sono molto fiducioso. Nel calcio però non ci son mai certezze, e non parlo di solo quello che succede in campo: la palla è tonda anche per i dirigenti. Non ci resta che stringere le dita e sperare bene”.

Le critiche a Paolo Vanoli

“Voglio dire una cosa importante, che secondo me è necessaria. Mi dispiace dirlo, perchè gli voglio anche bene a Vanoli, però sono convinto che la Fiorentina debba cambiare l’allenatore. Solitamente una squadra in difficoltà quando cambia allenatore e nelle prime giornate si vede una scossa, riuscendo a vincere qualche partita. Con lui invece così non è stato, e se si continua cosi sono dell’idea che alla fine non ci si levi le gambe. Non credo che Firenze sia il suo, e mi dispiace molto dirlo, ma la Fiorentina in questo momento deve fare di tutto per restare in Serie A”.