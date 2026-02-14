Vanoli: "Con intensità possiamo fare cose importanti: non è facile per la Fiorentina cambiare obbiettivo"

Le parole di Paolo Vanoli al termine della vittoria della Fiorentina contro il Como che rilancia la rincorsa salvezza della squadra viola

L'allenatore della Fiorentina, Paolo Vanoli ha parlato nel postpartita di Como-Fiorentina ai microfoni di Dazn.

Ecco le dichiarazioni dell'allenatore della squadra viola:

"A parte le situazioni tattiche faccio i complimenti a questi ragazzi. Il Como sta diventando una big e abbiamo dimostrato che con l'organizzazione e con l'intensità di tutti possiamo fare cose importanti. Sappiamo anche dove siamo, adesso abbiamo la Conference e uno scontro diretto importante: testa bassa, recuperiamo e pensiamo alla prossima"

Su Fagioli:

"Ho sempre detto e lo dice il campionato italiano che ha delle qualità importanti. Chi ha qualità importanti può difendere in maniera diversa sui passaggi e sulle traiettorie. Sta migliorando tanto, lo dicono i numeri ma i primi 15 minuti mi ha fatto tanto arrabbiare. I gol ce li ha, deve arrivare li con determinazione e cattiveria ma è un ragazzo con qualità importanti"

Sulle qualità della squadra:

"Da quando sono arrivato ho cercato di fare passare il messaggio della salvezza e come si arriva a questa salvezza e sarà un passaggio difficile. Non è facile per una squadra importante come la Fiorentina cambiare obbiettivo, io ho lottato sotto ma noi dobbiamo avere il coraggio di imporci e di giocare. Penso sia una squadra che ha delle qualità e deve difendersi anche quando ha la palla, oggi l'abbiamo fatto in maniera collettiva anche senza palla"