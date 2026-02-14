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Vanoli: "Con intensità possiamo fare cose importanti: non è facile per la Fiorentina cambiare obbiettivo"

Le parole di Paolo Vanoli al termine della vittoria della Fiorentina contro il Como che rilancia la rincorsa salvezza della squadra viola

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 febbraio 2026 17:24
Vanoli: "Con intensità possiamo fare cose importanti: non è facile per la Fiorentina cambiare obbiettivo" - Firenze, Stadio Franchi, 07.02.2026, Fiorentina-Torino, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 07.02.2026, Fiorentina-Torino, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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L'allenatore della Fiorentina, Paolo Vanoli ha parlato nel postpartita di Como-Fiorentina ai microfoni di Dazn.
Ecco le dichiarazioni dell'allenatore della squadra viola:

"A parte le situazioni tattiche faccio i complimenti a questi ragazzi. Il Como sta diventando una big e abbiamo dimostrato che con l'organizzazione e con l'intensità di tutti possiamo fare cose importanti. Sappiamo anche dove siamo, adesso abbiamo la Conference e uno scontro diretto importante: testa bassa, recuperiamo e pensiamo alla prossima"

Su Fagioli:
"Ho sempre detto e lo dice il campionato italiano che ha delle qualità importanti. Chi ha qualità importanti può difendere in maniera diversa sui passaggi e sulle traiettorie. Sta migliorando tanto, lo dicono i numeri ma i primi 15 minuti mi ha fatto tanto arrabbiare. I gol ce li ha, deve arrivare li con determinazione e cattiveria ma è un ragazzo con qualità importanti"

Sulle qualità della squadra:
"Da quando sono arrivato ho cercato di fare passare il messaggio della salvezza e come si arriva a questa salvezza e sarà un passaggio difficile. Non è facile per una squadra importante come la Fiorentina cambiare obbiettivo, io ho lottato sotto ma noi dobbiamo avere il coraggio di imporci e di giocare. Penso sia una squadra che ha delle qualità e deve difendersi anche quando ha la palla, oggi l'abbiamo fatto in maniera collettiva anche senza palla"

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