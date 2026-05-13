Lady Radio: “Il futuro di Vanoli ancora in sospeso: Paratici prende ancora tempo”

Secondo quanto riportato da Lady Radio è ancora in bilico il futuro di Vanoli

Secondo quanto riferito da Lady Radio, il direttore sportivo della Fiorentina, Fabio Paratici, ha trascorso tra lunedì e martedì alcuni giorni a Roma. Oggi è rientrato a Firenze, ma in serata tornerà nella capitale per assistere dal vivo alla finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter. Per quanto riguarda invece il confronto decisivo con Paolo Vanoli sul suo futuro alla guida della squadra viola, il club avrebbe deciso di rimandare ogni valutazione almeno fino al termine del campionato. Nonostante l’assenza di un incontro ufficiale, il rapporto tra Paratici e il tecnico resta molto positivo, con contatti frequenti e costanti tra le parti. Servirà dunque ancora un po’ di attesa prima di conoscere quale sarà la decisione definitiva sulla panchina della Fiorentina.