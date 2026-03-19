Giannini: “Fiorentina fuori pericolo, Vanoli sta collezionando punti preziosi quest’ anno”

Il tema della lotta salvezza è al centro dell’analisi del “Principe” Giuseppe Giannini, sulle pagine del Quotidiano di Puglia.

“Io toglierei la Fiorentina dal rischio di un crollo: la squadra sta dando segnali chiari di crescita e a Cremona è stata netta. Paolo Vanoli sta mettendo insieme punti pesanti in questo nuovo anno.

Chi invece vedo in difficoltà è l’Hellas Verona, soprattutto dopo la sconfitta interna contro il Genoa guidato da Daniele De Rossi. Escluderei dai pericoli anche i liguri e il Torino di Roberto D’Aversa.

Il Pisa resta indietro, ma arriva da una vittoria che dà entusiasmo contro il Cagliari. Terrei invece ancora coinvolto il Parma, mentre la Cremonese si affida a Marco Giampaolo, anche se la serie negativa continua a pesare parecchio.”