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Giannini: “Fiorentina fuori pericolo, Vanoli sta collezionando punti preziosi quest’ anno”

Firenze, Stadio Franchi, 08.03.2026, Fiorentina-Parma, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

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Giannini: “Fiorentina fuori pericolo, Vanoli sta collezionando punti preziosi quest’ anno”

Redazione

19 Marzo · 10:15

Aggiornamento: 19 Marzo 2026 · 10:15

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#FiorentinaPaolo Vanoli

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Il tema della lotta salvezza è al centro dell’analisi del “Principe” Giuseppe Giannini, sulle pagine del Quotidiano di Puglia.

“Io toglierei la Fiorentina dal rischio di un crollo: la squadra sta dando segnali chiari di crescita e a Cremona è stata netta. Paolo Vanoli sta mettendo insieme punti pesanti in questo nuovo anno.

Chi invece vedo in difficoltà è l’Hellas Verona, soprattutto dopo la sconfitta interna contro il Genoa guidato da Daniele De Rossi. Escluderei dai pericoli anche i liguri e il Torino di Roberto D’Aversa.

Il Pisa resta indietro, ma arriva da una vittoria che dà entusiasmo contro il Cagliari. Terrei invece ancora coinvolto il Parma, mentre la Cremonese si affida a Marco Giampaolo, anche se la serie negativa continua a pesare parecchio.”

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