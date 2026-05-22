RepFi: "Aria di contestazione al Franchi, nel mirino i giocatori ma Vanoli viene risparmiato"
Striscioni e tensione alla vigilia dell’Atalanta: la Curva prepara la protesta, mentre il tecnico viene riconosciuto per la salvezza.
A Firenze si respira un clima di contestazione in vista dell’ultima partita stagionale contro l’Atalanta. Come riporta l’edizione fiorentina di Repubblica, nonostante la recente vittoria sulla Juventus abbia attenuato solo in parte le tensioni, il Franchi e la Curva Fiesole si preparano a esprimere il proprio dissenso verso una squadra ritenuta spesso non all’altezza della maglia.
Nella giornata di ieri è comparso anche uno striscione piuttosto duro firmato dalla Curva Fiesole: «Ci avete rovinato banda di buffoni, chi non dà l’anima fuori dai c...».
La contestazione sarà rivolta principalmente ai calciatori, mentre Vanoli dovrebbe essere risparmiato, riconosciuto come l’artefice della salvezza ottenuta in una situazione complicata, con la squadra in grande difficoltà già a partire da un avvio da soli quattro punti in dieci giornate. Restano invece i dubbi e le critiche nei confronti della società.