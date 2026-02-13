13 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 15:31

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Cecconi: “Contropiede l’arma della Fiorentina. Vanoli? Nessuna alternativa valida”

News

Cecconi: “Contropiede l’arma della Fiorentina. Vanoli? Nessuna alternativa valida”

Redazione

13 Febbraio · 11:19

Aggiornamento: 13 Febbraio 2026 · 11:19

TAG:

CecconiPaolo Vanoli

Condividi:

di

Il doppio ex di Fiorentina e Como Luca Cecconi ha parlato a La Nazione in vista della sfida di sabato al Sinigaglia, analizzando il momento delle due squadre e le possibili chiavi tattiche del match:

«Nel calcio non esistono partite già scritte. Per i viola sarà sicuramente una gara complicata contro un avversario di valore, ma ogni incontro fa storia a sé».

Secondo Cecconi, in questa fase la Fiorentina deve puntare su pragmatismo e solidità: «Difesa e contropiede sono probabilmente l’approccio più adatto contro il Como. I lariani sono cresciuti rispetto alla scorsa stagione grazie alla continuità tecnica e hanno inserito esterni di qualità. Però la Fiorentina non deve sentirsi inferiore: compattezza e ripartenze possono essere armi importanti».

Un passaggio anche sui singoli, con un elogio a Solomon: «Mi ha impressionato. È partito forte, i due gol iniziali sono un segnale chiaro. Oltre alle qualità tecniche, vedo in lui lo spirito giusto per provare a trascinare la squadra verso la salvezza. E, mi permetto di dirlo, non tutti hanno mostrato lo stesso atteggiamento».

Infine, una riflessione su Vanoli: «Un cambio di allenatore ha senso solo se porta un miglioramento concreto. Non so se oggi la Fiorentina abbia un’alternativa davvero credibile capace di garantire un salto di qualità. Al di là del risultato, contro il Como conterà molto la prestazione: se la squadra scenderà in campo con la mentalità giusta, sarà già un segnale importante».

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio