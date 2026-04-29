Bonan: “Avevo davvero timore che la Fiorentina potesse retrocedere. Grandi meriti li ha Vanoli”

Bonan esalta Vanoli e gli dà grandi meriti.

Bonan a Sky sport nel presentare il libro “La Bibbia del calcio” è tornato a parlare del risultato ottenuto da Vanoli e dalla Fiorentina: “All'inizio io avevo il forte timore che la squadra retrocedesse. Perché non vedevo proprio segnali di ripresa, era un gioco disperato e degli sguardi disperati: un ambiente disperato. Tra l'altro quello stadio così fatiscente, nelle sue rovine, ricordava le rovine della Fiorentina. Ero veramente pessimista, poi alla fine Vanoli è riuscito a trovare delle risorse. La Fiorentina è rinata proprio come squadra: non mi ha mai incantato, però quantomeno si è comportata come squadra di calcio. Alla fine è bastato quello per far emergere dei valori che c'erano già prima ma andavano dimostrati. Vi devo comunque ricordare che la Fiorentina non è ancora salva… Meriti di Vanoli? Li ha, notevoli. E gli vanno riconosciuti. In fin dei conti è riuscito a dare una dignità morale e di gioco, ha ridato spirito”.