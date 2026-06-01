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Tuttosport svela: "La Fiorentina ha chiesto pazienza a Vanoli ma ha offerte all'estero"

La Fiorentina se salta Grosso sarebbe pronta a proporgli un nuovo contratto

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 giugno 2026 09:13
Tuttosport svela: "La Fiorentina ha chiesto pazienza a Vanoli ma ha offerte all'estero" - Firenze, Stadio Franchi, 26.04.2026, Fiorentina-Sassuolo, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 26.04.2026, Fiorentina-Sassuolo, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
Vanoli
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Nel frattempo il club viola mantiene aperta una soluzione alternativa. Paolo Vanoli resta infatti il piano B qualora l'operazione Grosso dovesse complicarsi o allungarsi oltre il previsto. La Fiorentina gli ha chiesto pazienza e sarebbe pronta a proporgli un nuovo contratto, dopo aver lasciato scadere l'opzione di rinnovo automatico. Tuttavia il tecnico varesino e il suo entourage stanno valutando anche alcune opportunità provenienti dall'estero. Lo scrive Tuttosport.

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