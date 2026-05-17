Nazione: “Vanoli è stato chiaro: Juve? Un’opportunità di riscatto dopo la figuraccia di Roma”
Perdere ci sta ma perdere la faccia anche no…
A cura di Redazione Labaroviola
17 maggio 2026 09:32
Paolo Vanoli con la sua squadra è stato chiaro. Molto. La sfida con la Juventus deve rappresentare un'opportunità di riscatto, specie dopo la pessima figura fatta solo due settimane fa in casa della Roma. Perdere ci sta, certo. Magari anche oggi a Torino, viste le motivazioni dei bianconeri. Ma perdere la faccia, ecco, anche no. Lo scrive La Nazione.