Nazione: “Vanoli è stato chiaro: Juve? Un’opportunità di riscatto dopo la figuraccia di Roma”

Perdere ci sta ma perdere la faccia anche no…

Paolo Vanoli con la sua squadra è stato chiaro. Molto. La sfida con la Juventus deve rappresentare un'opportunità di riscatto, specie dopo la pessima figura fatta solo due settimane fa in casa della Roma. Perdere ci sta, certo. Magari anche oggi a Torino, viste le motivazioni dei bianconeri. Ma perdere la faccia, ecco, anche no. Lo scrive La Nazione.