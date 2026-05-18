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Corriere Fiorentino sicuro: “Vanoli? La vittoria con la Juve non sposta niente. Ipotesi cambio la più probabile”

Nessuna decisione verrà comunicata prima della fine del campionato

A cura di Lisa Grelloni
18 maggio 2026 09:58
Corriere Fiorentino sicuro: “Vanoli? La vittoria con la Juve non sposta niente. Ipotesi cambio la più probabile” - Firenze, Stadio Franchi, 26.04.2026, Fiorentina-Sassuolo, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 26.04.2026, Fiorentina-Sassuolo, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
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Di certo, ci sono due aspetti. Il primo: la vittoria sulla Juventus, per quanto bella, non sposta niente. Né in un senso, né nell’altro. Il secondo: nessuna decisione verrà comunicata prima della fine del campionato. Una partita aperta insomma, anche se al momento l’ipotesi di un cambio resta la più probabile. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

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