Corriere Fiorentino sicuro: “Vanoli? La vittoria con la Juve non sposta niente. Ipotesi cambio la più probabile”
Nessuna decisione verrà comunicata prima della fine del campionato
A cura di Lisa Grelloni
18 maggio 2026 09:58
Di certo, ci sono due aspetti. Il primo: la vittoria sulla Juventus, per quanto bella, non sposta niente. Né in un senso, né nell’altro. Il secondo: nessuna decisione verrà comunicata prima della fine del campionato. Una partita aperta insomma, anche se al momento l’ipotesi di un cambio resta la più probabile. Lo scrive il Corriere Fiorentino.