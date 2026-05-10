Gazzetta: “Vanoli lascerà la Fiorentina perché c’è aria di rivoluzione. Sì vuole aprire un nuovo ciclo”

Vanoli è stato apprezzato sopratutto perché ha gestito l’emergenza

A cura di Redazione Labaroviola 10 maggio 2026 09:17

Firenze, Stadio Franchi, 26.04.2026, Fiorentina-Sassuolo, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Condividi