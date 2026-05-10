Gazzetta: “Vanoli lascerà la Fiorentina perché c’è aria di rivoluzione. Sì vuole aprire un nuovo ciclo”
Vanoli è stato apprezzato sopratutto perché ha gestito l’emergenza
A cura di Redazione Labaroviola
10 maggio 2026 09:17
Il percorso di Vanoli è stato apprezzato, soprattutto perché ha dovuto gestire anche l'emergenza, in particolare la lunga assenza di Moise Kean, indisponibile pure contro il Genoa, però a Firenze c'è aria di rivoluzione, a tutti i livelli.
Dopo una stagione di transizione, che i tifosi hanno patito parecchio, e l'arrivo a febbraio di un nuovo direttore sportivo, soffia forte il vento del cambiamento per aprire un nuovo ciclo e mettersi alle spalle quest'annata. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.