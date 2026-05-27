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Allenatore? Nazione rivela: “Paratici sta continuando a muoversi anche nella direzione di un’alternativa”

Sembra essere più una mossa pretattica

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 maggio 2026 09:58
Allenatore? Nazione rivela: “Paratici sta continuando a muoversi anche nella direzione di un’alternativa” - Firenze, Stadio Franchi, 26.04.2026, Fiorentina-Sassuolo, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 26.04.2026, Fiorentina-Sassuolo, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Resta il fatto che il club viola starebbe continuando a muoversi anche nella direzione di un profilo alternativo (a Grosso), anche se la carenza di indiscrezioni sul nome del possibile-presunto candidato (l'unico percorribile rimane De Rossi del Genoa), fa pensare più a una mossa da pretattica per poi arrivare con qualche pressione in meno a definire la posizione di Grosso. Lo riporta La Nazione.

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