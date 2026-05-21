Il Giornale si schiera dalla parte di Vanoli: "Vanoli è sottovalutato, meriterebbe di restare a Firenze"

Vanoli nel team degli allenatori a rischio nonostante un percorso virtuoso

A capitanare il team degli allenatori a rischio - nonostante un percorso virtuoso - c'è Paolo Vanoli, che aveva accettato la chiamata della Fiorentina a novembre, quando la Viola era ultima in classifica. Con al timone il tecnico varesino la situazione è mutata radicalmente. Merito di un ruolino di marcia da zona Europa: 37 punti fatti in 27 giornate che varrebbero il settimo posto in classifica. Con in più la ciliegina sulla torta del successo corsaro sul campo della Juve, che con tutta probabilità costerà la Champions all'eterna rivale. Mica male. Eppure sulle sponde dell'Arno appaiono tentati dal puntare su Fabio Grosso per la prossima stagione. Il Campione del Mondo 2006 ha fatto cose eccellenti a Sassuolo e sarebbe un'ottima pescata, ma anche Vanoli meriterebbe fiducia e di poter proseguire alla guida della Viola. Lo riporta Il Giornale.