Gazzetta controcorrente: "Poche possibilità di riconferma di Vanoli. In pole c'è Grosso"

Continuano le valutazioni per la panchina della Fiorentina

Nel frattempo continuano le valutazioni per la panchina: in pole c'è sempre Fabio Grosso, nonostante l'impresa di Paolo Vanoli in casa Juventus abbia fatto risalire le quotazioni del tecnico in carica. Il club ha un'opzione per un altro anno che non ha ancora esercitato, poche le possibilità di riconferma. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.