Riconferma Vanoli? Tuttosport: "L'opzione scade il 30 maggio ma la Fiorentina non ha fretta"

Il club si sta prendendo tutto il tempo necessario prima di una decisione definitiva

L'opzione per la riconferma di Paolo Vanoli scade il 30 maggio, dunque a breve. Ma la Fiorentina non ha fretta, si sta prendendo tutto il tempo necessario prima di una decisione definitiva. Al momento, stando a quanto trapela, le percentuali sono 50 e 50: non è scontato che l'ex tecnico del Torino resti, pur riconoscendone i meriti per la salvezza, però non va accantonata del tutto l'ipotesi di una sua permanenza che fino a poco tempo fa pareva difficile.

Certo, alla luce di quell'opzione che la società avrebbe potuto già esercitare, più passano i giorni più lievita la sensazione, in attesa dell'incontro che chiarirà tutto all'indomani della gara di venerdì con l'Atalanta o a inizio della prossima settimana, che i dubbi all'interno del club siano più delle convinzioni. Lo riporta Tuttosport.