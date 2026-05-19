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Riconferma Vanoli? Tuttosport: "L'opzione scade il 30 maggio ma la Fiorentina non ha fretta"

Il club si sta prendendo tutto il tempo necessario prima di una decisione definitiva

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 maggio 2026 10:27
Riconferma Vanoli? Tuttosport: "L'opzione scade il 30 maggio ma la Fiorentina non ha fretta" - Firenze, Stadio Franchi, 07.02.2026, Fiorentina-Torino, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 07.02.2026, Fiorentina-Torino, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
Vanoli
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L'opzione per la riconferma di Paolo Vanoli scade il 30 maggio, dunque a breve. Ma la Fiorentina non ha fretta, si sta prendendo tutto il tempo necessario prima di una decisione definitiva. Al momento, stando a quanto trapela, le percentuali sono 50 e 50: non è scontato che l'ex tecnico del Torino resti, pur riconoscendone i meriti per la salvezza, però non va accantonata del tutto l'ipotesi di una sua permanenza che fino a poco tempo fa pareva difficile.

Certo, alla luce di quell'opzione che la società avrebbe potuto già esercitare, più passano i giorni più lievita la sensazione, in attesa dell'incontro che chiarirà tutto all'indomani della gara di venerdì con l'Atalanta o a inizio della prossima settimana, che i dubbi all'interno del club siano più delle convinzioni. Lo riporta Tuttosport.

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