Corriere dello Sport: "La Fiorentina preferirebbe confermare Vanoli. Ha la stima incondizionata di Paratici"

C'è la volontà di chiudere la questione allenatore entro la fine della prossima settimana

Ora che è ufficialmente finita la stagione della Fiorentina, il tema allenatore diventa una priorità assoluta. I dirigenti viola si prenderanno qualche giorno di pausa per riordinare le idee e riflettere bene sul da farsi, dopodiché si ritroveranno faccia a faccia per fare un punto generale della situazione. Un vertice in cui parlare di futuro ed esporre idee, a cominciare da quelle per la panchina. C’è la volontà di chiudere la questione allenatore entro la fine della prossima settimana: si tratta del punto di partenza da cui si originerà tutto il resto. Quindi un presupposto fondamentale.

In generale la Fiorentina preferirebbe confermare la propria fiducia a Paolo Vanoli, che ha portato la squadra a una salvezza sicura a un mese e mezzo dalla fine della stagione, con una media di 1,4 punti a partita e iniziando da una situazione di enorme difficoltà. Il club ha a proprio favore un’opzione valida fino al 30 maggio per rinnovare il suo contratto. Il tecnico vanta la stima incondizionata di Fabio Paratici e viceversa. Non resta che prendere una decisione definitiva, cosa che presumibilmente accadrà in tempi brevi proprio nell'ottica di tagliare il nastro della rifondazione. Lo riporta il Corriere dello Sport.