Nazione: “Paratici-Vanoli l’incontro c’è già stato. La sensazione è che arriverà l’addio. No ad altri appuntamenti”
Il tema Vanoli è il primo nodo da sciogliere
A cura di Redazione Labaroviola
12 maggio 2026 09:45
Proprio il tema Vanoli rappresenta il primo nodo da sciogliere: nei giorni scorsi tecnico e dirigente si sono incontrati per un summit che è stato interlocutorio e non ha portato ad altri appuntamenti. E la sensazione crescente è che, alla fine, le strade si separeranno. Lo scrive La Nazione.