Corriere dello Sport rivela: "Oggi l'incontro Paratici-Vanoli. O sì o no, l'addio non è scontato"

Si deciderà dunque oggi il nuovo allenatore della Fiorentina

Oggi comunque si decide l’allenatore della nuova Fiorentina, perché oggi Fabio Paratici e Paolo Vanoli s’incontrano: e se è sicuro che in estate cambierà volto la squadra per la prossima stagione, non è detto che nuovo sia anche chi sarà chiamato a rilanciarla. Dipende da quello che si diranno il direttore sportivo e il tecnico ovviamente al Viola Park, ovviamente dando seguito a colloqui già avvenuti sfruttando il fatto di trascorrere molte ore tutti i giorni nello stesso posto, ma stavolta con un obiettivo: uscire dall’ufficio del dirigente emiliano con un sì o con un no.

Sì al Vanoli-bis, no al Vanoli-bis. Sempre ricordando che l’ex Torino lo scorso 7 novembre ha firmato un contratto fino a giugno, con opzione senza vincoli legati ai risultati e a favore del club per esercitare il rinnovo per un altro anno, questo è il momento giusto per risolvere la questione che questione non è: a Serie A blindata e quindi a compito portato a termine, l’allenatore vorrebbe conoscere il proprio destino e la società nel rispetto della persona e del professionista Vanoli, darà subito seguito concreto alle intenzioni manifestate una decina di giorni fa dal diesse: «Ci incontreremo a salvezza raggiunta».



Oggi è quel giorno. Da una parte del tavolo chi ha compiuto l’impresa di aggiornare la storia riscrivendola e, da adesso in poi, la Fiorentina sarà la squadra che si è salvata in Serie A senza aver vinto nemmeno una partita dopo quindici giornate di campionato; dall’altra chi da questo assunto incontrovertibile vuole e deve partire per una valutazione necessariamente più ampia nell’esigenza di pianificare l’immediato futuro. Lo riporta il Corriere dello Sport.