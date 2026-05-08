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Corriere Fiorentino: “Vanoli ha portato a termine la missione, merito anche di Paratici che l’ha supportato”

Una risalita lenta e faticosa, che tutti sperano di concludere domenica

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 maggio 2026 08:24
Corriere Fiorentino: “Vanoli ha portato a termine la missione, merito anche di Paratici che l’ha supportato” -
Rassegna Stampa
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Quando dal club viola si fa passare il messaggio del «miracolo» compiuto dal mister insomma, si va probabilmente un po’ oltre. Quel che conta comunque, è che a meno di incredibili sorprese e nonostante tantissime e oggettive difficoltà (su tutte le condizioni in cui ha trovato il gruppo) Vanoli ha portato a termine la missione per cui era stato chiamato da Alessandro Ferrari e Roberto Goretti. Merito suo, ovviamente, e di chi nel momento più difficile gli ha dato un enorme supporto: Fabio Paratici.

Lo ha fatto prima di tutto quando gli altri due dirigenti, una volta incassato il suo sì, gli hanno chiesto un parere. «Per noi ora come ora Vanoli è l’uomo ideale. Nessuna discussione», gli rispose più o meno quello che sarebbe poi diventato il nuovo direttore sportivo. E poi ancora, quando in seguito a prestazioni e risultati discutibili (su tutti il 2-2 col Torino di inizio febbraio) qualcuno (anche all’interno del club) pensava di rimetterlo in discussione.

E sarà stato un caso, ma è stato proprio in quel momento che l’allenatore e la Fiorentina hanno cambiato passo: la vittoria col Como, quella col Pisa, il successo con la Cremonese, l’1-1 con l’Inter. La prima gioia invece, Vanoli e i viola l’avevano raccolta il 21 dicembre (oltre un mese dopo il suo arrivo), al Franchi contro l’Udinese. Una rincorsa lenta e faticosa, che tutti si augurano possa concludersi domenica. Manca un punto, per certificare la salvezza, e per ottenerlo il tecnico spera di poter contare su alcuni, pesanti, rinforzi. Lo riporta il Corriere Fiorentino. 

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