Corriere Fiorentino: “Vanoli ha portato a termine la missione, merito anche di Paratici che l’ha supportato”

Una risalita lenta e faticosa, che tutti sperano di concludere domenica

Quando dal club viola si fa passare il messaggio del «miracolo» compiuto dal mister insomma, si va probabilmente un po’ oltre. Quel che conta comunque, è che a meno di incredibili sorprese e nonostante tantissime e oggettive difficoltà (su tutte le condizioni in cui ha trovato il gruppo) Vanoli ha portato a termine la missione per cui era stato chiamato da Alessandro Ferrari e Roberto Goretti. Merito suo, ovviamente, e di chi nel momento più difficile gli ha dato un enorme supporto: Fabio Paratici.

Lo ha fatto prima di tutto quando gli altri due dirigenti, una volta incassato il suo sì, gli hanno chiesto un parere. «Per noi ora come ora Vanoli è l’uomo ideale. Nessuna discussione», gli rispose più o meno quello che sarebbe poi diventato il nuovo direttore sportivo. E poi ancora, quando in seguito a prestazioni e risultati discutibili (su tutti il 2-2 col Torino di inizio febbraio) qualcuno (anche all’interno del club) pensava di rimetterlo in discussione.

E sarà stato un caso, ma è stato proprio in quel momento che l’allenatore e la Fiorentina hanno cambiato passo: la vittoria col Como, quella col Pisa, il successo con la Cremonese, l’1-1 con l’Inter. La prima gioia invece, Vanoli e i viola l’avevano raccolta il 21 dicembre (oltre un mese dopo il suo arrivo), al Franchi contro l’Udinese. Una rincorsa lenta e faticosa, che tutti si augurano possa concludersi domenica. Manca un punto, per certificare la salvezza, e per ottenerlo il tecnico spera di poter contare su alcuni, pesanti, rinforzi. Lo riporta il Corriere Fiorentino.